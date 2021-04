Scholen gaan massaal aan de zelftest

De zelftests worden preventief ingezet voor onderwijspersoneel en zijn een aanvulling op de al bestaande maatregelen op scholen: afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Het afnemen van zelftests is altijd vrijwillig, zo wordt benadrukt. Personeelsleden kunnen de gratis test twee keer per week thuis uitvoeren als ze geen klachten hebben.



De testen zijn eenvoudig in gebruik, doordat een staafje minder diep de neus in gaat dan bij de reguliere coronatesten in de teststraat. Wie positief test, gaat in quarantaine en maakt een afspraak bij de GGD voor een reguliere test. Die test is nodig ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek. In de GGD-teststraat heeft onderwijspersoneel prioriteit, zodat de uitslag snel bekend is.



Middelbare scholen krijgen vanaf vandaag ook testen geleverd voor het zogeheten ‘risicogericht’ testen van leerlingen en onderwijspersoneel. Het gaat dan om kinderen en leraren die wél afstand hebben gehouden tot de besmette persoon, maar bijvoorbeeld in dezelfde ruimte hebben gezeten.



Onlangs werd al bekend dat ook voor het hoger onderwijs zelftests beschikbaar worden gesteld. Ook hier is het testen in alle gevallen vrijwillig en dus geen voorwaarde om toegang te krijgen tot een onderwijsinstelling.