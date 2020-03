Scholen in Nederland vanaf morgen drie weken dicht vanwege coronacrisis

De scholen blijven tot en met 6 april gesloten. In die drie weken komt er in Brabant onderzoek naar de besmettingsrisico's van jongeren. Die informatie wordt meegenomen in het besluit over wat er na 6 april gaat gebeuren.

Leraren en pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven die niet ziek zijn, worden geacht naar het werk te gaan. ,,We hebben ze hard nodig om kinderen van ouders met vitale beroepen op te vangen en onderwijs te organiseren voor kinderen die thuis zitten”, verklaart onderwijsminister Arie Slob. De afgelopen dagen werkten scholen achter de schermen al aan manieren om bijvoorbeeld online onderwijs te verzorgen.

Op middelbare- en mbo-scholen zijn grote zorgen om de examenkandidaten. Zij hebben deze weken hard nodig om zich voor te bereiden op de afronding van hun schooltijd. Slob: ,,We gaan hoge prioriteit geven aan kinderen die in de examens zitten in het voortgezet onderwijs en mbo.”

Besmetting

Vrijdag werd het besluit om de scholen open te houden nog bekrachtigd na urenlang overleg op het ministerie van Onderwijs. Vertegenwoordigers van organisaties in het onderwijs wilden toen al dat de scholen dicht zouden gaan, maar kregen tijdens het gesprek een telefonische briefing van RIVM-baas Jaap van Dissel. Hij vertelde dat het virus nauwelijks voorkomt bij kinderen en dat besmetting van volwassenen door kinderen ook zelden gebeurt. Dat overtuigde de aanwezigen.

Maar de druk liep dit weekend op. Eerst stelde de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zaterdag dat zij vinden dat het zekere voor het onzekere moet worden genomen. Waren in de Tweede Kamer aanvankelijk alleen een handvol oppositiepartijen voor schoolsluiting, zaterdag sloten ook GroenLinks en PvdA zich bij hen aan. Vandaag sprak de eerste regeringspartij zich uit voor sluiting. Volgens partijleider Rob Jetten moeten een aantal schoolgebouwen dienen als opvangplek voor kinderen van ouders die vitale beroepen hebben.

Sluiting

Bovendien werd volgens minister Slob duidelijk dat veel scholen de deuren niet meer konden openhouden en is daarom alsnog besloten tot een sluiting van kinderopvang en scholen. Het hele weekend kondigden scholen al aan de deuren vanaf morgen dicht te houden.

Het kabinet bood daartoe vrijdag namelijk wél ruimte. Leraren hadden zoveel afwezige kinderen dat het lastig was fatsoenlijk les te geven. Ook moesten veel groepen naar huis omdat de leerkrachten met verkoudheidsklachten ook zelf niet voor de klas mochten. ,,We beseffen dat we veel vragen van de mensen die in kinderopvang en onderwijs werken. Het zijn ingrijpende tijden. Er is veel waardering en respect voor wat ze al hebben gedaan. Waar mogelijk zullen we ze ondersteunen in wat we nog van ze vragen", aldus Slob.

Wat het kabinet ziet als vitale beroepen volgt later. Er wordt nu een lijst opgesteld van de mensen die hun kinderen nog wél gewoon naar de opvang en school kunnen sturen. Het gaat onder meer om mensen die in de zorg, bij de politie en brandweer werken.

Duidelijkheid

Scholen zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. In de landen om ons heen werden de deuren al gesloten. Zelf zagen ze hoe ouders het heft vorige week al in eigen handen namen en kinderen uit voorzorg thuis hielden. Ook onder leraren was grote onvrede. Ze begrepen niet dat werkend Nederland het advies krijgt zoveel mogelijk thuis te werken, maar dat zij nog voor groepen kinderen moesten staan. ,,Veel leraren zijn zelf ook opa of oma of ze hebben een kwetsbare gezondheid, familieleden met een kwetsbare gezondheid’’, stelde Jan van de Ven van het Lerarencollectief vrijdag nog. ,,Hoe lang is dat nog houdbaar?”