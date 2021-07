Scholier Sven (14) overlijdt na aanrijding buggy, school rouwt: ‘Wij zijn geschokt en verdrietig’

VIDEO Politie­lijn wordt tijdens corona meer dan ooit gebeld: ‘Ik wil ermee kappen’, vertellen ze’

17 juli Het was nog nooit zo druk bij het Regionaal Service Centrum (0900-8844) van de Politie Midden-Nederland als tijdens de coronacrisis. Het aantal meldingen verdubbelde het afgelopen jaar. Duizenden telefoontjes werken de telefonisten op een dag weg. ,,We zijn veel meer dan een klantenservice. Als wij niet de juiste vragen stellen, kan het helemaal fout gaan. Ons werk is van levensbelang.”