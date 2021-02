Scholieren hoopten op aanpassing van centraal examen: ‘Iedereen zit te stressen’

video Landelijke koudegolf van de baan

16:06 Een officiële koudegolf in De Bilt is niet meer mogelijk. Dat meldt Weerplaza. De temperatuur liep vanochtend snel op en kwam rond 10.30 uur op precies 0,0 graden uit. De reeks aaneengesloten ijsdagen is daarmee onderbroken en de komende dagen zijn niet meer voldoende om een nieuwe reeks neer te kunnen zetten.