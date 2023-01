Scholieren over de middelbare school: ‘Ik ben verrast wat ik allemaal kan’

Gemma Eikelenboom (12)

Woont in Rijnsaterwoude, zit op Groene Hart Leerpark (klas 1) in Alphen a/d Rijn

Waarom koos je deze opleiding?

De school heeft heel veel doedingen, dus ook hele grote werkplaatsen en een groot kookgedeelte. Dat leek me heel leuk en cool om te doen.

Wat verraste je het meest?

Dat ik veel keuze had in doevakken en ook in andere vakken. Ik zit nog in de eerste dus ik heb nog niet kunnen kiezen, maar ik ben nu aan het kijken wat ik leuk vind. Nu vind ik alles nog leuk. Ik ben blij dat ik hier voor heb gekozen.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Niet nerveus zijn, je kunt op een school als deze veel dingen doen en je krijgt alle tijd. Je krijgt hier bijvoorbeeld grote bouwprojecten waar je lang aan kunt werken. Je maakt een vogelhuis in drie weken .

Volledig scherm Gemma Eikelenboom. © Theo Paijmans

Damian Rijsbergen (15)

Woont in Koudekerk aan den Rijn, zit op Groene Hart Leerpark (klas 3) in Alphen a/d Rijn

Waarom koos je deze opleiding?

Voornamelijk omdat ik ervan hou om dingen met mijn handen te maken en ook omdat ik moe word van een hele dag achter een computer te zitten. Op deze opleiding heb ik iets actiefs te doen.

Wat verraste je het meest?

Dat ik nieuwe dingen ga leren qua techniek, bijvoorbeeld bij timmeren, of hoe je het handigst metaal kunt buigen zonder dat het te ver buigt of breekt. En hoe je het makkelijkst een stoppenkastinstallatie in elkaar kunt zetten.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Stel je open als je op het voortgezet onderwijs begint. Bijna alles wat je verwacht bijvoorbeeld qua techniek, koken en media is mogelijk.

Volledig scherm Damian Rijsbergen. © Theo Paijmans

Maika Lips (14)

Woont in Den Haag, zit daar op Maris College Bohemen

Waarom koos je deze opleiding?

Ik wil graag in de zorg, dus dan past Management & Lifestyle (zorg en welzijn) het beste bij mij. Ik vind het leuk wat we allemaal doen in de lessen en ik leer er ook veel van.

Heb je ergens spijt van?

Nee, geen spijt, het verraste me wat we allemaal deden in de lessen. Wat ik vroeger deed is niks vergeleken met wat je nu in de lessen allemaal te doen krijgt.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Dat ze moeten doen wat ze het liefst willen doen. Dus niet denken aan waar je meer geld voor krijgt of wat een betere baan is. Gewoon doen wat je zelf wilt en kijken wat het beste bij je past.

Volledig scherm Maika Lips. © Theo Paijmans

Zinzi van de Sanden (12)

Woont in Den Haag, zit daar op Yuverta Madestein (klas 1)

Waarom koos je deze opleiding?

Omdat de school in een groene omgeving ligt en er superveel dieren op school zijn zoals schapen, geiten, konijnen en paarden. De paarden heten Wieke, Meinse en Jilles. Ik wist al dat deze school mijn eerste keuze zou worden.

Wat verraste je het meest?

Dat je superleuke themavakken krijgt. Dus je werkt niet alleen in boeken, maar je doet ook dingen. Je volgt de lessen op je eigen niveau, alles is heel goed geregeld.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Ga zeker op een school als deze kijken. Vooral als je kok wilt worden of iets met bloemschikken doen. Of als je denkt aan een beroep als dierenarts.

Volledig scherm Zinzi van de Sanden. © Theo Paijmans

Jesse Blonk (13)

Woont in Den Haag, zit daar op Yuverta Madestein (klas 2)

Waarom koos je voor deze opleiding?

Ik wil later biologiedocent worden, dus iets met groen, dieren en planten leek me wel handig voor mijn opleiding, dacht ik. Ook vind ik rust, stilte en kleine klassen wel fijn, die hadden ze hier ook.

Wat verraste jou het meest?

Ik had niet verwacht dat je hier ook dierlessen, groenlessen en bloemschikken hebt. Ik dacht ook dat je veel huiswerk zou krijgen, maar dat valt hier reuze mee.

Wat wil je aan toekomstige leerlingen meegeven?

Wat mijn mentoren mij die hebben geleerd – die twee jaar dat ik op deze school zit – is dat je alles kunt worden wat je wilt, het maakt niet uit wat voor opleiding je kiest. Je kunt altijd doorstromen naar andere scholen.

Volledig scherm Jesse Blonk. © Theo Paijmans

Tanisha Dhoeman (15)

Woont in Den Haag, zit daar op Yuverta Madestein (klas 3)

Waarom koos je deze opleiding?

Ik wist nog niet heel goed wat ik wilde doen. Daarom dacht ik dat dit wel een slimme keuze was . Hier zijn namelijk veel verschillende opleidingen, dus je kunt alle kanten op. Ik koos voor techniek omdat ik het leuk vind om met mijn handen bezig te zijn. Ik weet het nog niet helemaal zeker, maar ik wil later iets met techniek doen.

Wat verraste je het meest?

Hoeveel vrijheid we krijgen in alles wat we doen. En er is heel veel keuze. Je kunt kiezen uit groen, bloemschikken, techniek, koken...

Wat zou jij aan toekomstige leerlingen willen meegeven?

Als ze vooral veel met hun handen bezig willen zijn, is een school als deze echt een goede keuze.

Shainy Petronillia (12)

Woont in Zoetermeer, zit daar op Oranje Nassau College Clauslaan, vmbo basis-kader (klas 1)

Waarom koos je voor deze opleiding?

Deze school paste bij mijn advies en ik hoorde van mijn zus goede verhalen. Je kunt hier na schooltijd nog andere vakken volgen zoals zingen, dansen en basketballen. Zelf volg ik kooklessen. Later wil ik medisch secretaresse worden of politieagent of werken in de kinderopvang. Ik ga denk ik zorg en welzijn doen, dan kun je veel kiezen.

Wat verraste je het meest?

Je kunt hier een niveau hoger komen. Ik dacht eerst bij veel vakken dat ik het niet kon maar de docenten helpen je vooruit. Ik ben verrast over wat ik zelf allemaal kan.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Wees gerust, het is niet zo eng als het lijkt. Ik was de eerste dag zenuwachtig omdat ik bijna niemand kende. Tijdens de wendagen doe je spelletjes om elkaar te leren kennen. Je merkt dan snel of je bij elkaar past.

Volledig scherm Shainy Petronillia. © Theo Paijmans