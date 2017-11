School Romy wil onderzoek

De J.H. Donnerschool in De Glind wil een extern onderzoek om te kijken of de school bepaalde zaken over het hoofd heeft gezien. Dat zegt directeur Hofman tegen Omroep Gelderland. Zowel de 14-jarige Romy Nieuwburg uit Hoevelaken, die in juni werd vermoord, als de verdachte zaten op de school.

,,Wat er is gebeurd, is niet te bevatten. Ik wil weten of wij toch bepaalde signalen niet goed hebben opgevangen. En daarom hebben wij zelf het onderzoek geïnitieerd', aldus Hofman. De directeur wil met de bevindingen andere scholen helpen. Wie het onderzoek gaat uitvoeren is nog niet bekend.

Het lichaam van Romy werd begin juni gevonden in een sloot in Achterveld. Een 14-jarige klasgenoot heeft bekend dat hij Romy verkrachtte en om het leven bracht. Tegen hem is de maximale straf van 1 jaar cel en jeugd-tbs geëist. De rechter doet morgen uitspraak.