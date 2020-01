School van dochter familiedrama Duiven staat stil bij overlijden

Zoon gebruikte hamer en zaag om ouders in Gelderse Hengelo om het leven te brengen

11:38 Ab en Geke Meenink zijn op 21 oktober op gruwelijke wijze om het leven gebracht in hun woning in Hengelo. Dat werd vanochtend duidelijk in Arnhem tijdens een eerste zitting over het drama in het Achterhoekse dorp.