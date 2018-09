'Schoollaptop voor veel ouders te duur'

'Deel van personeel Altrecht had genoeg van Suzanne'

16:44 Op 18 februari 2018 maakte Suzanne Zwarts uit Zegveld een einde aan haar leven. Ze was dertien jaar psychiatrisch patiënt, maar geen enkele kliniek wist raad met haar problemen. Behandelaren in haar laatste kliniek bij Altrecht in Utrecht werkten haar onder dubieuze omstandigheden de instelling uit. Suzanne belandde daardoor in een gevangenis in Zaanstad, zo leert inzage in haar dossier. Dit is haar verhaal.