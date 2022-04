Schoonmaker (58) overlijdt na val van eerste etage textielbedrijf in Helmond

Het ongeluk gebeurde in een gebouw op het midden van het Vlisco-terrein. Op die plek wordt een ontwerp met wax op de textiel gedrukt.



In dezelfde ruimte is ook een droogmachine waar je met een metalen trap naartoe klimt, vertelt Vlisco-directeur David Suddens. De man is waarschijnlijk vanaf de eerste etage naar beneden gevallen.



„Het enige dat ik erover kan zeggen is dat het niet helemaal duidelijk is waarom de man op de plek was waar het ongeluk plaatsvond. Waarmee ik niet wil zeggen dat hem iets valt te verwijten. Uiteindelijk is het aan de Arbeidsinspectie om te onderzoeken of de man daar wel of niet hoefde te zijn.”