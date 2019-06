Schoonmaker vlogt over badkamer met 150 kilo poep: ‘We moeten beter voor elkaar zorgen’

Schoonmaker Tugrul Cirakoglu is bedolven onder de geschokte reacties op een video die hij vorige week plaatste. Hij maakt daarin een extreem vervuilde badkamer schoon in een seniorenwoning in Amstelveen. ,,Als we beter naar elkaar om zouden kijken, kunnen we dit soort ellende voorkomen.”

In de vlog, die via verschillende kanalen honderdduizenden keren is bekeken, is te zien hoe Cirakoglu en zijn collega een dikke laag ontlasting uit de badkamer scheppen. Volgens schoonmaakbedrijf Frisse Kater, dat Cirakoglu in 2014 oprichtte en gespecialiseerd is in uitzonderlijke situaties, was er een gevaar voor de gezondheid ontstaan voor de bewoner en de buren.



Het reinigen van de woning was volgens de schoonmaker extra moeilijk omdat de bewoner tientallen liters cola over de poep had gegooid. Dat zorgde voor een plakkerige, moeilijk te verwijderden substantie. Vuilniszakken vol met tientallen kilo's uitwerpselen voerden ze uiteindelijk af. De stankoverlast was enorm.

Quote Ik kan je nu al vertellen dat meerdere buurtbewo­ners straks tegen me zeggen: wat erg hè, terwijl ze zelf ook niet hebben ingegrepen Tugrul Cirakoglu

,,Dat geen van de buren heeft aangebeld om te kijken hoe het gaat en of de bewoner hulp nodig had, stemt mij droevig”, zegt Cirakoglu. Op zijn eigen YouTube-kanaal heeft hij de vlog inmiddels verwijderd, omdat hij niet wil dat de hulpverlening van de bewoner in gevaar komt.



Hij roept de samenleving op om beter naar elkaar om te kijken. ,,Mensen reageren massaal op die vlog, ze snappen niet hoe een bewoner het zo ver heeft laten komen en waarom er niet eerder is ingegrepen. Maar kijk nou eens naar jezelf”, zegt hij, onderweg naar een schoonmaakklus in het noorden van het land, waar iemand vier weken dood in zijn woning heeft gelegen. ,,Ik kan je nu al vertellen dat meerdere buurtbewoners straks tegen me zeggen: wat erg hè, terwijl ze zelf ook niet hebben ingegrepen.”

Controle verliezen

In een reactie op Facebook zei Cirakoglu eerder al dat hij en zijn schoonmakers met regelmaat mensen zien die al jaren geen stap meer buiten hun woning hebben gezet. ,,Graatmager, levend tussen hun eigen vervuiling en moederziel alleen. Het merendeel van de opdrachten die wij uitvoeren kon prima voorkomen worden als er meer contact was geweest met buren, vrienden, of familieleden.”