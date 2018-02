Schotse hooglanders doen een 'Hermientje'

Ruim een week nadat Nederland in de ban was van de ontsnapte koe Hermien, hebben twee Schotse hooglanders in het Zeeuwse Baarland haar voorbeeld gevolgd. Ze zijn de boerderij maandagavond ontvlucht en laten zich niet vangen.

Over de Herverkavelingsdijk bij Hoedekenskerke sluipen twee mannen in overall meter voor meter dichter naar twee jonge rossige Schotse Hooglanders toe, die over het lagergelegen akkerland scharrelen. Verderop staat een terreinwagen met paardentrailer al gereed. Eén van de mannen is eigenaar Dennis Pollemans, de ander is een dierenarts met verdovingsgeweer.

Ze moeten op tien meter van de kalveren komen om fatsoenlijk te kunnen schieten. Maar schuw als de beesten zijn, merken ze de aanwezigheid van hun belagers op en zetten het op een lopen. Een verdovingspijltje wordt nog afgevuurd, maar slaat in de klei. De twee hooglanders hobbelen over de dijk, er weer vanaf, steken de weg over en volgen de zeedijk zuidwaarts. Dan stormen ze door een sloot, over akkerland, en steken weer de weg over. Een naderende automobilist kijkt de beesten verbluft na. Midden op een andere akker lijken de kalveren tot rust te komen. Dennis en zijn 'jagers', inmiddels vier man sterk, kijken ze van ruime afstand na. Weer mislukt.

Vrije voeten

Dennis Pollemans was verguld met zijn Schotse hooglanders. Jarenlang heeft hij ervoor gespaard en ernaar gezocht. Na maanden op stal mochten ze eind januari eindelijk op een dijk grazen. Maar ze ontsnapten maandagavond en zijn nog steeds op vrije voeten.

Toen Pollemans via de telefoon vernam dat zijn hooglanders waren uitgebroken, wist hij al dat het een flinke klus zou worden om ze terug in de wei te krijgen. De beesten laten zich namelijk niet makkelijk vangen. Ze zijn in het wild geboren en daardoor erg schuw.

Met hulp van buurtbewoners is het wél te doen om de kalveren te lokaliseren. Een bericht dat geitenkaasboerderij Pollehof - van Dennis' ouders - op sociale media plaatste over de ontsnapping, werd meer dan 200 keer gedeeld. Informanten en informatie genoeg. Zo komt er dinsdag om 16.55 uur een nieuw spoor. Baarlander Robbert Northolt heeft ze gezien onder de Zeedijk tussen Bakendorp en Hoedekenskerke. Maar de reddingspoging mislukt. ,,Alles ging goed totdat mensen per se voorbij moesten met de auto. En weg waren de kalveren.''