Schrappen boete soldaat legt regelchaos bij defensie bloot

Uit het rapport bleek ook dat kennis bij medewerkers niet het noodzakelijke niveau heeft. De rechtszaak vanmiddag liet zien dat er op de werkvloer ook grote onduidelijkheid was over wie nu waarvoor verantwoordelijk is. De sergeant-majoor die terechtstond vond dat hij niet degene was die moest zorgen voor het beveiligingsplan bij het munitietransport van enkele zware bommen in 2015. De militair lette er niet op omdat hij in de veronderstelling was dat zijn opdrachtgever – het munitiebedrijf - daarvoor verantwoordelijk was. En anders toch zeker het onderdeel binnen defensie dat het vervoer regelt. Het OM dacht daar anders over en legde hem een boete op van 250 euro.