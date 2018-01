,,Kinderen leren nog schrijven, maar daar is alles wel mee gezegd'', stelt Aartje Schoemaker van het Platform Handschriftontwikkeling. Vorig jaar bleek uit onderzoek van kinderfysiotherapeut Anneloes Overvelde dat steeds meer kinderen moeite hebben met schrijven.



Ruim 30 procent van de basisschoolleerlingen heeft moeite met leren schrijven. Aan het einde van groep 4 heeft bijna de helft van de leerlingen een slecht of onleesbaar handschrift. Reden voor de politiek om in beweging te komen, vindt Schoemaker.



Vandaag biedt Schoemaker een petitie aan in de Tweede Kamer. Het doel: schrijven moet weer een apart vak worden op de basisschool. ,,Het oefenen van motorische vaardigheden zoals het schrijven is goed voor de hersenontwikkeling van kinderen. Dat gebeurt nu te weinig.''