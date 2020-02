Schrijver Anton Slotboom en puberexpert Marina van der Wal in Ochtend Show to go

Burgemeesters in de gemeenten Nissewaard en Ridderkerk willen dat er een landelijk verbod komt op het dragen van messen door minderjarigen. In hun gebied waren de afgelopen maanden steekincidenten, waarbij jongeren betrokken waren. Puberexpert Marina van der Wal maakt zich ook zorgen om deze trend. Van der Wal is te gast om hierover te praten en ze geeft vanuit haar eigen ervaring tips aan ouders hoe hiermee om te gaan.

Verder komt de Champions League morgen uit zijn winterslaap en opvallend is dat bij iedere wedstrijd nu wel één of meerdere Nederlandse spelers zijn betrokken. Maarten Wijffels, verslaggever bij AD-Sportwereld, vertelt wie we in de knock-out fase allemaal kunnen bewonderen.