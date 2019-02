Schuldbewust genieten van het vroege lenteweer

Het was een prachtige middag. De IJssel lag te schitteren in haar uiterwaarden. De dunne bandjes van mijn racefiets zoefden over het fietspad, op naar Wijhe, of waar de wind me verder zou brengen. De zon brandde op de lange mouwen van mijn fietsjasje. Te warm gekleed van huis gegaan, terwijl het eind februari was.