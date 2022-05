Schutter John S.: ‘Schoenmaker Johan Quist (60) was willekeurig slachtoffer om wapen te testen’

met video Agenten troffen schutter John S. niet thuis aan voordat hij toesloeg op zorgboerde­rij: ‘Met urgentie gezocht’

De politie heeft John S. (38), de verdachte van de drie moorden in Alblasserdam en Vlissingen, geprobeerd op te pakken vóór de fatale gebeurtenissen bij de zorgboerderij, maar ze troffen hem niet aan bij zijn huis in Oud-Alblas. Er is publiekelijk geen groot alarm geslagen.

17:39