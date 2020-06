Schuurbrand bij initiatiefnemer antiracisme-demonstratie toch niet aangestoken? Politie: ‘Geen strafbare feiten’

Weerstand tegen culturele dekolonisa­tie: ‘Kijk naar de discussie over Zwarte Piet en de Gouden Eeuw’

17:47 De racismediscussie woedt in volle hevigheid. Het begon in de VS en nu zijn er in ons land ook voortdurend demonstraties. Waarom twee ‘vrije’ landen worstelen met hun slavernijverleden en nog altijd discriminatie tolereren. Dit verhaal is onderdeel van een tweeluik, vandaag deel 1: Nederland.