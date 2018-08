Schuurbrand Zutphen wordt geiten noodlottig

Video Zes aanhoudin­gen na incident met steward in Johan Cruijff Arena

12 augustus De politie heeft zes personen aangehouden vanwege een opstootje gisteravond in de Johan Cruijff Arena. Onderzocht wordt of dit incident op de tribunes te maken heeft met het hartinfarct dat een steward in het stadion kreeg. De aanhoudingen vonden plaats in en buiten het stadion.