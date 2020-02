Scooterduo trapt ‘opa’ van fiets: filmpje ontmaskert daders

Twee jaar jeugddeten­tie geëist voor inrijden op crosspu­bliek Leende

15:40 De Limburger die september vorig jaar bij een crosswedstrijd in Leende op het publiek inreed, heeft een laag IQ. Hij is daarom verminderd toerekeningsvatbaar en komt in aanmerking voor het jeugdstrafrecht. Het OM eist wegens vier pogingen doodslag twee jaar jeugdgevangenis, met daarna behandeling.