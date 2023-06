Scooterrijder (17) overlijdt na aanrijding met trein Emmen

Het fatale ongeluk gebeurde zondag rond 17.15 uur op een spoorwegovergang aan de Kerkhoflaan in Emmen. Daarbij botste het slachtoffer tegen de langsrijdende trein. De toedracht van de aanrijding is nog onduidelijk, de politie doet onderzoek.

In verband met de ernstige aanrijding is er geen treinvervoer mogelijk op het traject. De treinen tussen Zwolle en Emmen zullen nog tot zeker 21.30 uur niet gaan rijden, meldt NS. De extra reistijd is volgens de vervoerder zo’n 60 minuten. Over vervangend vervoer is niets bekend.