Scouting 'verzocht Brech te vertrekken'

Nadat de organisatie had gehoord dat Brech verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood bij Nicky Verstappen, is direct het 'protocol grensoverschrijdend gedrag' in werking getreden, zegt woordvoerder Wendy van Rossum. Daardoor kan hij nooit meer lid worden van Scouting Nederland.

De organisatie ondersteunt de politie waar het kan bij het onderzoek naar de vermiste verdachte Brech. Op welke manier dat gebeurt, kan of wil Van Rossum niet zeggen. Ook kan ze niet mededelen of er zich al veel bezorgde ouders bij de organisatie hebben gemeld.

Tot 2002 lid

Brech, die groepen jongens leidde bij verenigingen in de Zuid-Limburgse plaatsen Heerlen en Nuth, was tot 2002 lid van Scouting Nederland, meldt Van Rossum. Hij zegde zelf zijn lidmaatschap op. Daarmee kon hij ook geen lid meer zijn van verenigingen in het land.

Waarom hij stopte, weet de woordvoerster niet. Ze wil ook niet zeggen of Brech in zijn scoutingtijd bij incidenten betrokken is geweest.

Volgens Jo Dirks, penningmeester van de vereniging in Nuth, probeerde Brech staflid te worden, maar volgens Dirks was Brech 'gewoon niet geschikt'. ,,Van die dingen waar het nu over gaat, met kinderen, heb ik nooit iets gemerkt. Hij voldeed gewoon niet. Het leidinggeven, zo'n heel proces, dat was te veel gevraagd. Toen hebben we hem verzocht te vertrekken."