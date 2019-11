Scoutsleider uit Goes toch veroordeeld voor brandmerken scouts

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de Goese scoutsleider Mark B. (24) vandaag toch veroordeeld voor het brandmerken van drie jonge scouts. Het gerechtshof in Den Bosch gaf hem 180 uur taakstraf. Twee van de kinderen waren elf en een was dertien.

B. werd vorig jaar vrijgesproken, omdat de rechtbank vond dat hij de kinderen niet bewust mishandelde. Volgens het gerechtshof heeft hij dat echter wel gedaan.



De nu 24-jarige man was in augustus van 2017 als leider mee op een zomerkamp van scouting Frans Naerebout uit Goes. Hij begeleidde kinderen van 11 tot 15 jaar. Het ging mis tijdens het ontgroeningsritueel. De kinderen werden daarbij ‘gestempeld’: met een brandijzer werden met inkt de initialen FN (Frans Naerebout) op hun rug gedrukt. Om het echt te laten lijken, werd er ook een vuurtje bij gestookt.

Gloeiend heet

Bij drie kinderen van 11, 11 en 13 jaar oud bleek het ijzer gloeiend heet. Volgens de verdachte had een andere leider mogelijk met het stempel het vuur opgestookt. Het gevolg: de drie kinderen liepen flinke brandwonden op.

B. had voor hij stempelde nog wel gevoeld of het ijzer heet was. Voor zijn hand leek het niet zo heet, maar blijkbaar voor de tere kinderhuid wel. Omdat de kinderen was opgedragen te schreeuwen alsof ze echt werden gebrandmerkt, werd niet direct opgemerkt hoe ernstig de situatie was. De kinderen reageerden ook lacherig na het stempelen, zo bleek uit beelden die tijdens de rechtszitting werden getoond.