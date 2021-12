‘Seksisme zit in de mens. Wij vrouwen kunnen er ook wat van’

Niet alleen mannen als Johan Derksen of Herman Brusselmans - die in Nieuwe Revu wekelijks zijn vaatje zuur mocht leegkieperen over een vrouw naar keuze - maken zich schuldig aan onverbloemd seksisme. Nota bene Bridget Maasland slingerde een opmerking over een vermeende zwangerschap van Eva Jinek in de ether nadat RTL bekend maakte dat Humberto Tan werd toegevoegd aan het late night -talkshowteam. ‘Dat ik wel zwanger moet zijn omdat er een man bij komt, vind ik beledigend tot op het bot’, reageerde Eva Jinek fel in tijdschrift Nouveau .

In deze aflevering praat Debby met AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma en Tubantia-verslaggever Fardau Wagenaar over seksisme in de media. ‘Seksisme is van alle tijden, het zit in de mens. Wij vrouwen kunnen er ook wat van’, aldus Rennie. ‘Het kan toch niet waar zijn dat wij in de media nog steeds zo naar vrouwen kijken?’ reageert Fardau Wagenaar, die zelf regelmatig seksistische berichten ontvangt. ‘Het gaat nooit over de inhoud, altijd over hoe ik eruit zie’. Luister en praat mee.