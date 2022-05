Seksuele fantasieën beheersen al jaren zijn leven: leidinggevende (64) ‘verkrachtte collega’

Het slachtoffer, een jonge moeder (26), staat op de wachtlijst voor EMDR-therapie (een vorm van traumaverwerking, red.). ,,Na wat er is gebeurd, heb ik geen enkel vertrouwen meer in mannen (..). Ik heb last van angst en paniek in mijn dagelijkse functioneren.’’ De verdachte was haar leidinggevende op het werk.