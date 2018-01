Seksuele misdragingen leiden tot val van burgemeester Huisman van Oosterhout

De oud-burgemeester van Hilvarenbeek gaf twee redenen voor zijn abrupte vertrek: hij zou tijdens een personeelsfeest te veel alcohol hebben gedronken terwijl hij piketdienst had én er zijn ‘verklaringen’ afgelegd door mensen die zich ‘beschadigd kunnen voelen voor zijn grensoverschrijdende gedrag’. Wie die verklaringen heeft afgelegd, bij wie en wat daar in staat, is overigens nog niet duidelijk.



Met name dat laatste heeft vragen opgeroepen, maar intussen blijkt dat de burgemeester zich heeft bezondigd aan seksueel laakbaar gedrag. BN DeStem heeft diverse vrouwen gesproken die onafhankelijk van elkaar verklaren dat ze door Huisman zijn betast. Er zijn getuigen die zeggen dat het vaker is gebeurd.



Gebeurtenissen tijdens het feest bij de ijsbaan op de Markt in december zouden de druppel zijn die de emmer heeft doen overlopen. ,,Het is toch bizar dat iemand in zo’n publieke functie jarenlang met dit gedrag is weggekomen’’, zegt een van de vrouwen die Huismans gedrag aan den lijve heeft ondervonden.



Afgezien van een korte verklaring heeft de burgemeester, ondanks verschillende verzoeken, besloten om zijn kant van het verhaal niet naar buiten te brengen.