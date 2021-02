Sekswerkers komen met ‘peepshow op wielen’ naar Den Haag: ‘We worden behandeld als kleuters’

Verdachte viervoudi­ge gezins­moord Et­ten-Leur ontkent, zegt dat echte daders hem ontvoerden

23 februari Onur K.(34), de vader die verdacht wordt van de moorden op zijn twee jonge kinderen, vrouw en moeder in Etten-Leur, ontkent. Hij heeft verklaard dat buitenlandse geldschieters - van wie hij de identiteit niet weet - het gruwelijke misdrijf vermoedelijk hebben gepleegd. Dat zou zijn gebeurd toen hij even was gaan wandelen.