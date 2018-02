Senioren Vondelflat prikken weer vrolijk vorkje na einde maaltijdrel

Sven (8) wast desnoods tourbus Ed Sheeran, als hij dan maar naar z’n concert mag...

21:05 Sven Brons uit Culemborg liep een kaartje mis voor het concert van Ed Sheeran. Reden: zijn moeder dacht dat hij daar te jong voor zou zijn. Sven is het daar helemaal niet mee eens. Hij schreef daarom een brief naar de wereldster met de vraag of er niet tóch nog een kaartje is voor zijn uitverkochte concert op 28 juni in de Amsterdam Arena.