SER: Op gezonde en diverse scholen krijgen kwetsbare kinderen meer kansen

Scholen moeten gezond leven bevorderen, meer diversiteit toejuichen en álle leerlingen ondersteunen. Vooral kinderen die dat extra nodig hebben, staat in een nieuw advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over meer kansengelijkheid.

Onderwijs is de sleutel om kansenongelijkheid aan te pakken, stelt het vandaag verschenen SER-advies. Door het Nederlandse opvang- en onderwijssysteem krijgen kwetsbare kinderen in een aantal gevallen echter juist minder mogelijkheden om kansen te pakken en een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Volgens het belangrijke adviesorgaan van de overheid is het lerarentekort een van de grootste uitdagingen van het onderwijs. Klassenverkleining - al decennia genoemd als dé oplossing voor problemen in het onderwijs - zou bijdragen aan betere prestaties van leerlingen en een effectievere wijze van lesgeven.

Quote Je moet op elk moment in de levensloop kijken waar de kansenonge­lijk­heid speelt en hoe je die gericht kunt aanpakken Steven van Eijck, Vicevoorzitter van de SER-commissie ‘Bevorderen gelijke kansen’

Het systeem met een schooladvies en eindtoets aan het einde van de basisschooltijd werkt onbedoeld kansenongelijkheid in de hand, aldus het advies. Hierdoor komen leerlingen met verschillende achtergronden elkaar minder vaak tegen. Ook stromen kinderen met laagopgeleide ouders vaker door naar lagere schooltypen dan kinderen die vergelijkbaar presteren en hoger opgeleide ouders hebben.

‘Ongelijk investeren’

,,Dit is een ingewikkeld probleem om op te lossen’’, zegt Steven van Eijck, vicevoorzitter van de SER-commissie ‘Bevorderen gelijke kansen’. ,,Je kunt geen toverstafje pakken, maar moet op elk moment in de levensloop kijken waar de kansenongelijkheid speelt en hoe je die gericht kunt aanpakken. Om alle leerlingen gelijke kansen te bieden is het nodig om ongelijk te investeren.’’

De SER wil dat het systeem, de organisatie en de financiering van het onderwijs blijvend veranderen. Dat kan onder meer door geld en moeite te steken in goede en voldoende leraren en schoolleiders. Zij moeten ook meer ruimte krijgen om het onderwijs in te richten naar hun inzicht. Verder is het essentieel dat kinderen en jongeren in staat worden gesteld hun talenten te ontwikkelen en daarbij worden gemotiveerd en ondersteund.

Quote Garandeer het recht op onderwijs voor ieder kind, zodat geen kinderen thuis komen te zitten SER-advies

Daarbij vallen drie aanbevelingen op. Allereerst het stimuleren van een gezonde leefstijl op scholen, via de inzet van voedings- en beweegprogramma’s. Vorig jaar berekende het RIVM dat door beweegactiviteiten en de gezonde zelfsmeerlunch het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht zou kunnen dalen van 13,5 procent naar 10,2 procent in 2040, en kinderen met obesitas van 2,8 procent naar 2,3 procent.

Inclusief

Ten tweede: let erop dat scholen kinderen met een lhbti-achtergrond of andere afkomst niet afwijzen, maar dat ook deze leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een veilige en inclusieve omgeving. Tot slot wil de SER dat elk kind onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn of haar zorg- en leerbehoefte. Verder moet iedere leerling kunnen beschikken over schoolmaterialen en passende hulp om mee te kunnen komen in de klas. ,,Garandeer het recht op onderwijs voor ieder kind, zodat geen kinderen thuis komen te zitten’’, luidt het advies.

Van Eijck geeft toe dat er sprake is van ‘achterstallig onderhoud’ in het onderwijs. ,,Het lijkt af en toe wel alsof ik vijftien jaar terug ben beland! Systemen die nog steeds centraal staan, niet jongeren. Terwijl al die kinderen potentiële premiers zijn. Dat moeten we er alleen wel uittrekken, daar draait het om.’’

