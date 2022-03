Sergej redde vrouw en kinderen uit Oekraïne, maar laat ze in Utrecht achter om zelf te vechten

Zeehond gespot in de Waal bij Nijmegen: ‘Ik zag ineens een hoofdje boven water komen met een snorretje’

In de Waal bij Nijmegen is een zeehond gespot. Waarschijnlijk gaat het om een zeehond die eerder in de havens van Duisburg zwom en op weg terug is naar de zee.

28 februari