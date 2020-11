Sharon Dijksma (PvdA) nieuwe burgemeester van Utrecht

Trucker (46) na maanden ontwaakt uit coma, voor bijna 70 procent ver­brand

19:38 De Brabantse chauffeur die in augustus ernstig gewond raakte toen zijn vrachtwagen in Doesburg in brand werd gestoken, is ontwaakt uit zijn coma. ,,Met het slachtoffer gaat het gelukkig beter”, aldus een woordvoerder van de politie.