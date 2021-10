Shell stelt doel: uitstoot bedrijf moet in 2030 met 50 procent zijn afgenomen

Pawel was onderweg naar een vriend toen hij onder tram kwam: ‘Schandalig wat er is gebeurd’

26 oktober Ze zouden samen een biertje drinken, vrienden Pawel en Bill. Bill wachtte die fatale maandagavond op de Pool, maar hij kwam nooit aan. Pas vier dagen later hoorde hij dat zijn goede vriend was aangereden door een tram bij een halte in Den Haag. ,,Het is schandalig wat er is gebeurd. Pawel was een hardwerkende, eerlijke man.’’