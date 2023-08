Shovel-ongeluk waarbij man om het leven kwam ‘door veel mensen gezien’: ‘Enorm tragisch’

Drama op manegeOp een manege in Waverveen is woensdagavond een man om het leven gekomen na een ongeluk.

Het slachtoffer kwam onder een shovel terecht. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter spoedden zich naar de 1e Velddwarsweg. Alle hulp mocht helaas niet meer baten: de man overleed aan zijn verwondingen. De GGD is naar de manege gekomen om psychische hulp te bieden aan omstanders, laat een politiewoordvoerder weten. Hoe de man onder de shovel terecht is gekomen, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe oud de man was.

De politie en de arbeidsinspectie voeren op dit moment onderzoek uit naar het noodlottige ongeval.

Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde Venen, reageert donderdagochtend op de gebeurtenis. ,,Het is een enorm tragisch ongeluk, waarbij veel mensen het ongeluk hebben gezien. De hulpverleners hebben hun werk gedaan en slachtofferhulp is goed in beeld. We leven mee met de nabestaanden”, laat hij weten.

Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat de burgemeester op een later en passend moment contact opneemt met de nabestaanden om zijn medeleven te uiten.

Meer incidenten in de regio

Het is niet het enige incident waar de hulpdiensten woensdagavond druk mee waren in De Ronde Venen. In Vinkeveen werden de hulpdiensten opgetrommeld omdat er een man ‘op hoogte stond’. Onder andere een hoogtereddingsteam van de brandweer werd naar het dorp gestuurd. De man is uiteindelijk zelf naar beneden gekomen, aldus de politie. De inzet van de hulpdiensten werd toen snel afgeschaald. Rond hetzelfde tijdstip was er ook een gaslek aan de Klijne Meer in Vinkeveen. Ook hier werd de brandweer ingezet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.