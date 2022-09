Simone was 25 toen ze stierf aan anorexia, nu rent haar broer Arthur voor haar de marathon in New York

Arthur gelooft in hun aanpak

Op 6 november doet Arthur mee aan de marathon van New York. Hij koppelt zijn deelname aan een inzamelingsactie voor Human Concern. Dat is een GGZ-instelling die is gespecialiseerd in onderzoek naar, voorlichting over en behandeling van eetstoornissen. Arthur gelooft in hun aanpak.



,,Niet vanuit de visie: ‘Je moet eten, want dan komt alles weer goed’”, zegt Arthur. ,,Nee, zij werken vanuit de gedachte om niet alleen de symptomen behandelen, maar óók de onderliggende oorzaken.”