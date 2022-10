Simone werd 20 jaar lang mishandeld: ‘Eerste klappen kreeg ik op onze huwelijksreis’

Die ijskoude ochtend in januari, nu bijna vier jaar geleden, was het absolute dieptepunt. Simone* (54) had weer eens klappen gehad van haar man, maar dit keer was het erger. Hij was ’s avonds rond 10 uur begonnen en tot diep in de morgen doorgegaan. Daarna gooide hij haar de deur uit. Buiten kreeg ze nog een paar tikken en toen ging de voordeur om 4 uur op slot.