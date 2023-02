Sinan redde een hondje uit het Turkse puin en nam de pup mee: ‘Een aandenken aan het rampgebied’

Van diefstal tot confronta­tie: Mandy ontdekt Markt­plaats­han­del in dure fietstas­sen

Wat als je je eigen gestolen spullen een dag later terugvindt op Marktplaats? Wat doe je dan? Journalist Mandy de Jong neemt de proef op de som en stuit op een lucratieve handel in fietstassen van het populaire merk Ortlieb. Ze confronteert de verkoper. Dit is haar verhaal.