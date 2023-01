Sint Maarten gaat uitheemse apensoort volledig uitroeien, Stichting AAP woest over ‘immoreel’ plan

De regering van Sint-Maarten heeft de ngo Nature Foundation St. Maarten gevraagd om de komende drie jaar minstens 450 apen te vangen en te euthanaseren. ,,Wanneer een soort zich vestigt in een gebied waar hij niet inheems is, zijn er vaak geen roofdieren om de populatie onder controle te houden”, aldus Leslie Hickerson, manager van de stichting. ,,Natuurbeheer is een belangrijk aspect om het eiland gezond te houden voor degenen die na ons komen.”

Er is veel kritiek op het plan. Zo klinkt het dat er beter nagedacht moet worden over sterilisatie en milieubeheer, in plaats van zo’n drastische maatregel. Vervetten, die worden gekenmerkt door hun grijsbruine lichaam en hun zwarte gezicht met een witte vacht, komen oorspronkelijk uit Zuid- en Oost-Afrika, maar komen ook voor op sommige Caribische eilanden. Op deze plekken is de populatie gegroeid tot wel tienduizenden apen.

Exotische huisdieren

De apen werden rond de 17e eeuw in de regio geïntroduceerd toen Europese kolonisten ze vermoedelijk als exotische huisdieren meenamen. Uit onderzoek van de Nature Foundation St. Maarten bleek in 2020 dat er ongeveer 450 vervetapen leefden op Sint Maarten.

In een recente studie wijzen de eerste cijfers op een grote toename. ,,Het aantal apen op Sint Maarten zal blijven toenemen als er geen maatregelen worden genomen, en de gevolgen voor de inheemse ecosystemen van Sint-Maarten zullen ernstig zijn”, zegt de stichting Nature Foundation St. Maarten.

Quote Ik denk dat een betere en meer publieke­lijk aanvaardba­re aanpak zou zijn om de mannetjes en de vrouwtjes te sterilise­ren

Betere opties, gedegen onderzoek

Landbouwers hebben al vaker geklaagd over de apen omdat die ‘hun gewassen plunderen en broodwinning vernietigen’, aldus de stichting. Maar volgens Dave Du Toit, oprichter van de Vervet Monkey Foundation in Zuid-Afrika, waar de soort inheems is, zal de ruiming waarschijnlijk niet werken. ,,Ik denk dat een betere en meer publiekelijk aanvaardbare aanpak zou zijn om de mannetjes en de vrouwtjes te steriliseren,” vertelt hij aan de Britse krant The Guardian.

Volgens Du Toit zijn er opties voor een harmonieuzer bestaan tussen de apen en de bewoners van Sint Maarten: ,,Hiervoor moet wel onderzoek plaatsvinden naar de beschikbaarheid van voedsel voor de wilde dieren, maar dit gebeurt niet.” Ook moet er volgens hem onderzocht worden welke natuurgebieden ongestoord kunnen worden gebruikt door de dieren.

Reactie Stichting AAP

Ook Stichting AAP pleit voor andere oplossingen. De stichting vindt euthanasie ‘het allerlaatste middel als de schade onacceptabel is en alle andere methoden gefaald hebben’. Maar dat is volgens de organisatie nu niet het geval. Zij doet een dringend beroep op Sint Maarten om af te zien van het doden van de apen. ,,Deze groene meerkatten zijn eeuwen geleden door mensen naar Sint Maarten gebracht. Het is immoreel om de dieren, die daar al eeuwen goed gedijen, nu een spuitje te geven omdat toeristen en eilandbewoners last van ze hebben", zegt Stichting AAP in een verklaring. De organisatie biedt haar hulp en expertise aan voor het ontwikkelen van een sterilisatieproject.

Oranje boven in de Cariben

Eind januari vertrekken koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia naar de Caribische eilanden. Gedurende twee weken doen zij Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba en ook Sint Maarten aan. Onder meer het slavernijverleden, de lokale cultuur en de natuur staan centraal tijdens het bezoek. Het is voor prinses Amalia haar eerste kennismaking met de eilanden.