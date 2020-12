‘Sissend voorwerp in slaapkamer’: 27-jarige Almeloër gewond bij explosie

Rond 4.45 uur schrok de man in zijn huis aan de Boompjes in Almelo - nabij het centrum - wakker van een sissend geluid in zijn slaapkamer. Toen hij ging kijken volgde er een explosie, waarbij de ramen uit de woning knalden. Ook was er een gat geslagen in de dakgoot onder het raam.

De bewoner raakte gewond bij het incident en heeft aangifte gedaan. De politie is een onderzoek gestart in de buurt. De woning is afgezet. De politie is op zoek naar de dader en het type voorwerp dat de keiharde knal veroorzaak heeft. Het is onduidelijk hoe de gewonde man er precies aan toe is.