Sjoert adopteert wespennesten: 'Het is echt niet zo dat ik geterroriseerd word’

De wesp heeft dus een belangrijke rol in het ecosysteem. Maar: hoe gaat het eigenlijk met de wesp in Nederland? Loopt de populatie, net zoals die van de bij het afgelopen decennium, terug? ,,Het is niet helemaal duidelijk hoe dat zit", zegt Fleurke. ,,Bijen zijn heel populair, daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Ook vanwege het economische belang van de honingbij natuurlijk.”



De wesp, daarentegen, ‘zit een beetje in een hoekje’ waarnaar weinig research plaatsvindt: ,,Er zijn wel aanwijzingen dat het met sommige wespensoorten steeds minder goed gaat. Maar echt duidelijk is het niet. Daarom is het zo belangrijk dat die wespentelling door veel mensen wordt gedaan. Zodat we over een aantal jaar weten welke kant het opgaat.”



Wat verwacht Fleurke van de huidige telling? ,,Het hangt ook van weer af, dat is een belangrijke factor.” Als het regent, dan zijn er over het algemeen weinig wespen te zien. ,,Als mensen die meedoen aan de telling een mooi moment van de dag kunnen vinden, dat de zon even schijnt en het niet regent, dan zou daar een mooi resultaat uit kunnen komen. Maar als het winderig, koud en regen is dan vind je waarschijnlijk heel weinig.”



Vorig jaar werden 1895 wespen geteld. De limonadewesp werd het meest gespot: die eindigde op de eerste plaats met 794 getelde dieren. De tellers zagen vaker een bij dan een wesp: ze noteerden buiten de wespentelling om 795 waarnemingen van een bij.