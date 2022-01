Skireis duizenden jongeren gered, Oostenrijk verlengt geldigheid vaccinaties

SnowMania, dat ski- en snowboardkampen voor jongeren van 14 tot 17 jaar organiseert, zat afgelopen tijd met de handen in het haar. ,,Dit is netjes gezegd heel onhandig”, zei Joost Bakker, eigenaar van het bedrijf achter SnowMania. Normaliter zou hij in de voorjaarsvakantie wekelijks vijf volle bussen met in totaal 250 tot 300 jongeren naar de Alpen sturen. ,,Nu Oostenrijk de geldigheid van het vaccinatiebewijs met drie maanden bekort, worden dat er véél en véél minder.”

Juvego, dat skireizen voor 15 tot 18 jarigen aanbiedt, baalde ook. ,,Heel veel mensen die hebben geboekt, zitten nu met de gebakken peren”, stelde Julia Boersma.

SnowMania en Juvego reageerden op het besluit van diverse landen, waaronder Oostenrijk en Italië, om de geldigheid van het vaccinatiebewijs per februari van 270 naar 180 dagen te bekorten. Het betekende dat wie eind februari op wintersport wil - voor Midden- en Zuid-Nederland start de krokusvakantie op 26 februari - de tweede vaccinatie maximaal een half jaar daarvoor moet zijn gezet. Veel jongeren zijn echter al sinds de zomer ingeënt. Ze konden zich vanaf begin juli laten vaccineren.

Grote opluchting

Volwassenen kunnen het probleem met een booster ondervangen, maar voor jongeren is die oppepprik niet goedgekeurd. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) werkt momenteel aan een advies. En daarna vraagt het kabinet eerst nog de Gezondheidsraad om een oordeel.

Quote Hiermee is de ergste pijn wel even weg Frank Oostdam, directeur ANVR

Het leek er daardoor lange tijd op dat duizenden jongeren tot 18 jaar niet op wintersport kunnen. Vanmiddag zorgde het Oostenrijkse Ministerie van Volksgezondheid voor grote opluchting. Voor jongeren onder de 18 jaar wordt een uitzondering gemaakt en is het vaccinatiebewijs per februari 210 dagen geldig. Dat is zeven maanden. Voor volwassenen gaat de termijn wel terug naar 180 dagen.

Brancheorganisatie ANVR reageert verheugd. ,,Dit is goed nieuws”, zegt directeur Frank Oostdam. ,,Oostenrijk is het belangrijkste wintersportland. Hiermee is de ergste pijn wel even weg. Jongeren kunnen nu in ieder geval in de voorjaarsvakantie skiën.

Volledig scherm De pistes in het Oostenrijkse Neukirchen. © Arie Kievit

Lappendeken

Eerder baalde Oostdam nog van de situatie: ,,Dit is bij ons bekend, het is heel sneu, we krijgen hier veel vragen over.” Hij hekelt het gebrekkige tempo bij de EMA en de Gezondheidsraad. ,,Dit gaat allemaal zo tergend langzaam.”

Het goede nieuws ten spijt ergert de ANVR zich nog steeds aan de lappendeken van coronaregels in de EU. ,,Wij hopen nog steeds dat alle lidstaten zich conformeren aan het advies van de Europese Commissie om vaccinaties negen maanden geldig te laten zijn.”

België

In België speelde de discussie afgelopen week ook op. Liefst 3000 jongeren staan te trappelen om deze krokusvakantie op ski- of snowboardkamp te vertrekken, stelde jongerenorganisatie Kazou deze week tegen publieke omroep VRT. ,,Onze jongeren zijn echter gevaccineerd in de zomer, tegen de krokusvakantie is hun vaccinatiebewijs dus niet meer geldig in Oostenrijk en Italië. Dat betekent dat we zo’n 2000 jongeren niet op kamp zouden kunnen laten vertrekken.”

Kazou vraagt de regering nu om de boosterprik snel goed te keuren voor de 12- tot 17-jarigen. Vlaamse minister Wouter Beke (Volksgezondheid) pakte de handschoen op en stelt de kwestie aan de orde bij de federale regering. ,,De Hoge Gezondheidsraad wordt gevraagd om dit weekend met een advies af te leveren.” Beke wil de booster op vrijwillige basis aanbieden aan Belgische jongeren.

Kritiek

De interventie van Beke zorgt ook voor forse kritiek bij onze zuiderburen. De elite zou de skireizen van hun kinderen willen redden, klinkt het op sociale media. Ook werd gewezen op de beperkte waarde die boosters voor de gezondheid van jongeren zouden hebben.

