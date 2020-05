Slachterij Vion in Apeldoorn per direct gesloten, werknemers te dicht op elkaar in busjes

VIDEOSlachterij Vion in Apeldoorn is per direct afgesloten. Eerder op de dag zijn achttien busjes met arbeidsmigranten aangekomen bij het slachthuis. De medewerkers waren op een onverantwoorde manier vervoerd. Zij zouden te dicht bij elkaar in de busjes hebben gezeten, zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw.

Vrachtwagens en auto’s mogen het terrein niet meer op en af. Bij de ingang zijn hekken geplaatst. Bij de entree van de slachterij aan de Laan van Malkenschoten zijn agenten en handhavers aanwezig. Een rijstrook is afgesloten.

Lees ook Play Slachthuis Groenlo: ruim 20 procent personeel besmet met corona Lees meer

Volledig scherm De politie heeft de entree van slachterij Vion in Apeldoorn afgegrendeld. © Luciano de Graaf

Steun

Een woordvoerder van minister Carola Schouten (Landbouw) zegt dat het een besluit van de Veiligheidsregio Noordoost-Gelderland is, dat de steun vanuit Den Haag heeft. ,,Dit is precies waar het gesprek van minister Schouten met de sector gisterenavond over ging. Bedrijven moeten zich houden aan RIVM-regels, en aan de regels wat betreft vervoer. Gebeurt dat niet, dan wordt er ingegrepen. Dat is hier gebeurd.”

Politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer kan geen inhoudelijke toelichting geven op de actie. ,,Wij zijn er slechts ter ondersteuning van de gemeente.’’ Een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn laat weten dat de gemeente later op de middag met een reactie komt op de actie bij de slachterij.

Vion komt later met een inhoudelijke reactie. ,,We zijn het aan het uitzoeken. We weten niet precies wat er aan de hand is. We willen eerst de feiten horen, voordat we reageren’', aldus woordvoerder David Gribnau.

Een woordvoerder van de NVWA zegt niet te weten hoe lang het slachthuis in Apeldoorn dichtgaat. ,,Toen de slachterij gesloten werd, waren alle dieren geslacht en gekeurd. Onze medewerkers daar waren dus klaar. Het is nu aan de Veiligheidsregio om te bepalen hoe het verder gaat. Dat wachten wij af.”

Volledig scherm Vrachtwagens bij slachthuis Vion in Apeldoorn mogen het terrein niet af. © Luciano de Graaf

Besmettingen

Slachthuis Vion ligt al enkele dagen onder een vergrootglas vanwege zieke werknemers bij een vestiging in Groenlo. Op die locatie bleken 147 van de 657 medewerkers positief getest op het coronavirus. Na een uitbraak van het coronavirus in de slachterij in de Achterhoek, sloot de veiligheidsregio de deuren van de fabriek om verdere verspreiding te voorkomen. Twintig werknemers van een vestiging in het Duitse Emmerich waren eveneens ziek geworden.

Bij de vestiging in Apeldoorn zijn 531 medewerkers werkzaam. Het bedrijf liet maandag weten de werktijden verder te verruimen om de kans op onderling contact tussen groepen collega’s te verkleinen. Verder komen er ruimere bussen die de medewerkers, veelal arbeidsmigranten, naar de locaties vervoeren. Medewerkers zouden nu in te grote aantallen in kleine busjes naar het werk komen waardoor 1,5 meter afstand houden niet gaat.

Boxtel

Ook bij de vestiging van Vion in Boxtel, waar het hoofdkantoor en een belangrijke slachterij van het bedrijf gevestigd zijn, is het een komen en gaan van busjes. Daar zitten geregeld ongeveer acht werknemers in, ziet een verslaggever ter plaatse. Vakbond FNV is ter plaatse om de situatie in de gaten te houden. Volgens een woordvoerder is het vervoer in volle busjes in Boxtel schering en inslag.