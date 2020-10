Slachtoffer (73) ernstige mishandeling Arnhem overleden, daders nog voortvluchtig

Dat meldt de politie donderdagochtend. De man werd rond 21.15 uur in elkaar geslagen door vijf jongeren in de Spijkerstraat ter hoogte van de Prins Hendrikstraat. Hij raakte onwel en moest daarna worden gereanimeerd. De daders zouden vervolgens zijn gevlucht richting station Velperpoort.



De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij enkele uren later aan zijn verwondingen. Na het incident lag er een fiets midden op de Spijkerstraat, vermoedelijk was deze van het slachtoffer. De politie heeft een groot onderzoek gedaan en de omgeving van het plaats delict werd ruim afgezet.



Na de mishandeling werd er ook een Burgernetbericht verstuurd met het signalement van de jongeren. Ze droegen zwarte kleding, één van hen had een trui aan met een witte capuchon.



De politie zegt graag in contact te komen met mensen die beschikken over camerabeelden. Ook andere mensen met informatie worden opgeroepen zich te melden bij de politie.



Bekijk hieronder een video van na de mishandeling: