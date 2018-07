Slachtoffer achtervolgt daders na gewelddadige overval

Strafonder­zoek naar Coöperatie Laatste Wil gesloten

14:18 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW) gesloten. Het OM nam CLW vanaf september 2017 onder de loep toen bekend werd dat zij een 'zelfmoordpoeder' aan leden ter beschikking wilde stellen. In maart startte het OM een strafrechtelijk onderzoek. De conclusie daarvan is dat CLW zich niet schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding of ander strafbare feiten.