'Slachtoffer grindongeval werd tunnel ingezogen'

Dit heeft de Duitse gemeente bekend gemaakt, op wier grondgebied het tragische ongeval dinsdag is gebeurd. ,,De man werd compleet bedolven door het grind. Het heeft ons meer dan anderhalve dag gekost hem uit te graven’’, licht woordvoerder Frank Schaffeld toe.



De in Isselburg wonende Nederlander was met drie collega's aan het werk bij de grindbult op het terrein van de zand- en grindafgraving, op amper 500 meter van de Nederlandse grens bij Dinxperlo. Ook zijn collega, een 42-jarige man uit Azewijn, werd bedolven onder het grind en kwam om.



Twee anderen raakten lichtgewond: een 55-jarige man uit Etten en een man van 30 uit Bocholt. ,,Alleen hun hoofd was nog vrij. Dat is hun redding geweest, want zij konden nog ademen. Ja, zij hebben echt ontzettend veel geluk gehad’’, zegt Schaffeld.