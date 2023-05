Slachtoffer of dader? Kunstenaars die hun werken terughaalden bij ‘oplichter’ Ad zelf voor de rechter

Zijn de kunstenaars die hun werken terughaalden uit een villa in Woerden slachtoffer? Zij menen van wel. Hun werken hingen bij een bewoner, die in hun ogen een oplichter is. Maar het Openbaar Ministerie vervolgt hen voor woningoverval. De bewoner eist bovendien een schadevergoeding.

De 69-jarige Ad was thuis in zijn vrijstaande villa aan de Leidsestraatweg, toen de kunstenaars daar op Bevrijdingsdag vorig jaar plotseling onder andere schilderijen en bronzen beelden kwamen terughalen. Ad had een galerie aan huis en de indringers waren bekenden van hem. Ze hadden vooraf aan de politie gemeld wat ze van plan waren, beweren ze. Ad zegt bij de overval te zijn vastgebonden, de kunstenaars ontkennen dit.

De bewoner heeft aangifte gedaan van de inbraak. Op beelden, gemaakt door een camera op de gevel van de woning aan de Leidsestraatweg, is te zien dat op Bevrijdingsdag vorig jaar op twee verschillende momenten twee mannen de vrijstaande villa binnenkomen. Ook is wat geschreeuw te horen. Waar dat vandaan komt, is onduidelijk.

Vier ton

Na onderzoek van de politie gaat het Openbaar Ministerie nu tot vervolging van de inbrekers over, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Het OM ziet in deze zaak niet hen als slachtoffer, maar de bewoner van de villa. Wanneer de verdachten moeten voorkomen, is nog niet bekend.

Een van de kunstwerken die bij de 'overval' op de woning van Ad is weggehaald.

Ook voor ‘slachtoffer’ Ad zelf is de inbraak op 5 mei een jaar na dato nog niet afgedaan. Hij eist via een civiele procedure bij de rechtbank in Arnhem een schadevergoeding van naar verluidt vier ton van zijn indringers; de waarde van de kunstwerken die bij de inbraak in zijn huis zijn buitgemaakt. De zitting waarin deze claim wordt behandeld, is komende woensdag.

Meesteroplichter

De kunstenaars namen op Bevrijdingsdag 2022 het recht in eigen hand, omdat ze bang waren dat ze hun eigendommen niet terug zouden krijgen. In hun ogen is Ad een meesteroplichter. Een van de kunstenaars beticht de Woerdenaar van valsheid in geschrifte.

Vlak na de overval vond deze kunstenaar plots een contract in zijn brievenbus, gedateerd op augustus 2019. Hierin zou staan dat de auteursrechten van alle kunstwerken die de kunstenaar maakt, aan Ad toebehoren.

De kunstenaar zegt dat hij dit contract nooit eerder heeft gezien. Hij vermoedt dat Ad zijn bedrijfsstempel heeft gestolen om een stempel onder het contract te zetten en dat de Woerdenaar zijn handtekening heeft vervalst. De man heeft aangifte gedaan van fraude bij de politie.

De waarheid

Hij is niet de enige; meerdere gedupeerden hebben aangifte van oplichting en fraude gedaan tegen Ad. De Woerdenaar heeft heel wat vijanden, is eerder gebleken uit uitgebreid onderzoek van het AD. De slachtoffers, van wie de meesten uit angst voor represailles anoniem willen blijven, beweren dat hij hen de afgelopen jaren voor miljoenen heeft besodemieterd. Ad op zijn beurt ontkent alle beschuldigingen. ,,Ik heb niks verkeerds gedaan.”

Of de Woerdenaar zelf uiteindelijk ook vervolgd gaat worden, is nog onduidelijk. Het OM verstrekt hier geen informatie over.

Het AD deed vorig jaar uitgebreid onderzoek naar zakenman Ad. Hij blijkt heel wat vijanden te hebben. Bekijk hieronder de video waarin verslaggevers Femke Rodenburg en René Cazander uitleggen hoe ze te werk zijn gegaan. De tekst gaat daarna verder.

Een van de gedaagden die woensdag voor de rechtbank in Arnhem moet verschijnen, noemt het feit dat Ad nu geld van hem eist ‘de omgekeerde wereld’. Hij is daarentegen wel blij dat hij bij de rechter eindelijk zijn hart kan luchten. ,,Dan kunnen ik en de andere gedaagden bij de rechter eindelijk eens aantonen dat Ad de zaak al jaren oplicht.”

Een andere gedaagde, die beweert voor 7,5 ton door Ad te zijn opgelicht, is niet bang dat hij alsnog moet opdraaien voor de woningoverval. ,,Ik denk dat we allemaal ons verhaal zullen doen. Dan zal de rechter horen wie de waarheid spreekt.”

Ad en zijn advocaat willen niet reageren.

Kunstwerken die bij de 'overval' op de woning van Ad zijn weggehaald.

