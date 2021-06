Slachtoffer tuktuk-drama is 20-jarige vrouw uit Lunteren: ‘Noodlottig, eenzijdig ongeval’

De politiewoordvoerder meldt een dag later dat de drie gewonde inzittenden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe het met hen gaat en of ze bijvoorbeeld nog in het ziekenhuis liggen, kan de woordvoerder niet zeggen.



De tuktuk was pas net onderweg. Dat zegt eigenaar Jos Bouman van het bedrijf Betuwe Uitje in Kesteren, dat de gemotoriseerde riksja verhuurde. Hij was vrijdagavond hevig ontdaan. ,,Dit wil je niet meemaken. Dat de tuktuk kapot is doet me niks. Die mensen hebben iemand verloren. Iemand die nooit meer terugkomt. Dat is verschrikkelijk.”