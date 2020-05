Slachtoffer van Haagse steker Malek F. vecht terug: ‘Zijn doel was moorden, hij moet het land uit’

Hoe een straatarm meisje uit Dalfsen kampbewaak­ster werd in Auschwitz

Dit is het verhaal van Ria Jorink, een straatarm meisje uit Dalfsen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog als kampbewaakster in vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau belandt. Ze wordt veroordeeld, maar tot de doodstraf of een jarenlange gevangenisstraf komt het niet. Wel tot een geruisloos leven in Zwolle, waar ze in 2002 op 82-jarige leeftijd overlijdt.