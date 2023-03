Slachtoffer van steekpartij wil ruim een miljoen euro schadevergoeding van Quincy Promes

De 31-jarige profvoetballer zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op het verjaardagsfeest van Promes’ broer in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Promes is vandaag niet bij de rechtszaak aanwezig. Neef Esajas is er wel. Hij lijdt aan een post traumatisch stress syndroom. ,,Hij zit vaak apathisch voor zich uit te kijken,” zegt advocaat Yehudi Moszkowicz over zijn cliënt.

Esajas liep bij de steekpartij een enorme wond in zijn knie op. Promes zou in afgetapte telefoongesprekken hebben laten blijken dat ‘zijn neef nog geluk heeft gehad en dat het veel slechter had kunnen aflopen'. Promes was zo boos omdat Esajas ooit een ketting van 3000 euro van een tante zou hebben gestolen en ook op het feest een ketting van iemands nek zou hebben gerukt. Een familieruzie die nooit echt was uitgesproken en escaleerde op die avond in Abcoude.

‘Promes moest een keus maken’

Promes (ex-speler van onder meer FC Twente, Sevilla en Ajax) is ook verdachte in een drugszaak waarin hij zou hebben geïnvesteerd. Die zaak (al moet nog blijken of hij daarin ook wordt vervolgd) dient later. Maar als Promes naar Nederland zou komen zou hij wel worden opgepakt en minstens enkele weken vastzitten om te worden verhoord over de drugszaak. Dat zou zijn contract bij Spartak Moskou, waar hij in 2021 naartoe ging, in gevaar brengen, zegt zijn advocaat Robert Malewicz. ,,Hij had hier willen zijn, maar hij heeft nu een keus moeten maken en daarom is hij er niet.”

Voor de steekpartij werd Promes op zondag 13 december 2020 door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Na twee nachten in een politiecel en een verhoor mocht hij weer naar huis.

Het OM vervolgde 50-voudig international Promes aanvankelijk voor een poging tot doodslag, dan wel zware mishandeling. Later is de aanklacht verzwaard tot poging tot moord, tot tevredenheid van advocaat Moszkowicz die daarop had aangedrongen.

Quincy Promes in het shirt van zijn club Spartak Moskou.