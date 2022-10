‘Slachtoffer Westdorpe beschuldigde haar man van dubbelleven’

De 57-jarige vrouw, die in 2019 dood werd gevonden in Westdorpe, beschuldigde haar man van een dubbelleven. Dat schrijven Franse media.

Volgens de krant La Voix du Nord kwam de vrouw om het leven doordat haar echtgenoot, de 70-jarige Michel Hamilière, van achteren een kogel door haar hoofd schoot.

Drie jaar lang was onbekend welke naam hoorde bij de in Westdorpe aangetroffen vrouw en vandaag bracht de Nederlandse politie naar buiten dat het mysterie dankzij een dna-match eindelijk is opgelost. Volgens La Voix du Nord is het slachtoffer de 57-jarige Jocelyne Hamilière, die met haar man woonde in Hoymille, in de buurt van Duinkerke.

De Franse politie ging in 2020 op zoek naar Jocelyne nadat Michel een natuurlijke dood was gestorven. Familieleden vertelden dat de vrouw mogelijk uit vrije wil was vertrokken, maar haar identiteitspapieren lagen gewoon nog in hun huis, schrijft het dagblad Le Figaro.

De politie kreeg meer argwaan omdat het pensioen van de vrouw nog steeds op hun gezamenlijke rekening werd gestort en ze op geen enkele ander adres geregistreerd stond. Volgens Franse media beschuldigde Jocelyne haar partner van een dubbelleven en ook zou ze hebben vernomen dat er een buitenechtelijk kind bestond. Mogelijk schuilde daarin een motief voor de man om haar om te brengen.

In augustus 2021 legde het Franse onderzoeksteam een verband met de vondst van een dode vrouw in Westdorpe. Uitgebreid onderzoek wees uit dat Michel Hamilière enkele uren voor de vondst met zijn auto in Westdorpe was geweest. Op een touw dat rond de enkels van het slachtoffer was gebonden, vond de politie dna dat overeenkwam met dat van Michel Hamilière. En de kogel die in het lichaam van de vrouw werd aangetroffen kon de politie linken aan een vuurwapen dat in het huis van de man werd gevonden. Volgens La Voix du Nord zat de vrouw op haar knieën toen ze werd neergeschoten.

Aanklager Sébastien Piève van Duinkerke is blij met ‘het doorzettingsvermogen van de opsporingsdiensten’ en de ‘onmiskenbare meerwaarde van internationale samenwerking’, aldus Le Figaro.

