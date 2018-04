Slachtoffer wraakporno: Het is eng om te weten dat iemand die foto's heeft

Honderden Nederlandse en Vlaamse meisjes zijn, zonder dat ze het wisten, het slachtoffer geworden van een netwerk dat naaktfoto’s en -filmpjes uitwisselt. RTL Nieuws en het Vlaamse VTM doken in dat netwerk en kwamen tot schokkende conclusies. In totaal circuleren er meer dan 5.000 naaktfoto’s op de afgeschermde site, die door duizenden gebruikers worden geruild en verhandeld. Justitie is een onderzoek gestart.



Eén van de slachtoffers is momenteel 20, maar op de foto’s die van haar verspreid worden, was ze amper 14 of 15 en dus minderjarig. ,,Ik ben erg geschrokken, want ik had er nooit eerder aan gedacht dat iemand die in zijn bezit kon hebben", vertelt ze. Ze dacht dat de beelden alleen op haar telefoon stonden.



,,Het gaat over foto’s van mijn gezicht, van mezelf met ondergoed en zonder kleren. Er zijn zelfs foto’s van mij met mijn stiefzusje erbij”, aldus het slachtoffer. ,,Het is eng om te weten dat iemand die foto’s in zijn bezit heeft.”