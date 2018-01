Slager Aziz zet alles op alles: klant pinde 90 euro te veel, dus dat geld moet terug

Aziz Afoulki (28) uit Amsterdam slaapt er maar slecht van. Maanden geleden pinde iemand per ongeluk 99,75 euro in plaats van 9,75 euro bij zijn slagerij, en dat geld geeft hij graag terug aan de betreffende klant. Maar tot nu toe tast hij in het duister wat betreft de identiteit van de 'teveelpinner'.

De pintransactie bij Aziz Market in Amsterdam West vond plaats op maandag 20 november om 17.53 uur. Toen Aziz er een paar dagen later achter kwam dat er te veel was gepind, plaatste hij een oproepje op Facebook. Tot nu toe nog zonder succes.

Ook probeerde hij via zijn bank de gegevens van de pinner op te vragen, maar de bank kon die wegens privacygegevens niet vrijgeven. Omdat de pintransacties via een extern bedrijf lopen, is ook het rekeningnummer van de pinner niet zichtbaar. Aziz vroeg aan al zijn vaste klanten of zij misschien de kleine boodschap voor het flinke bedrag hadden afgerekend. Maar niemand kon zich het pinbedrag bij het Amsterdamse supermarktje herinneren.

Aziz plaatste een berichtje op Facebook, maar helaas zonder succes. © AT5

Hulp van de bank

De Amsterdamse zender AT5 plaatste gisteren een filmpje van de zoekactie van Aziz op Facebook. Het bericht is inmiddels al bijna 700 keer gedeeld, voornamelijk door Amsterdammers, maar nog stééds heeft de pinner zich niet gemeld. De publiciteit is wel goed nieuws voor Aziz. Vanmorgen ging hij weer naar de bank om nogmaals te proberen de pinner te achterhalen. ,,Ik heb ze alles laten zien. De pinbon, het filmpje op Facebook en het artikel, en nu willen ze wel proberen me te helpen", vertelt hij. ,,Voor nu is het afwachten."